Керченская переправа возобновила работу 18 августа

Керченская переправа возобновила работу Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 18 августа, Керченская переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Керченскую переправу временно закрыли в девять вечера. Планировалось, что она возобновит свою работу в пять утра. Позднее в МЧС сообщили, что переправа снова работает.

– По состоянию на 5.30 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – отметили в ведомстве.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что с 21.00 до 5.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения. Сейчас паромами могут воспользоваться грузовики с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), рейсовые автобусы и организованные группы детей. Фуры с неприоритетными грузами едут альтернативным путем через новые российские регионы. Легковушки массой до 3,5 тонн едут через Крымский мост либо альтернативным путем.