Крымчан предупредили о возможных звуках взрывов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 18 августа, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Так, с 10.00 до18.00 опасные предметы будут уничтожать в Симферопольском районе. Эту работу проведут в трех селах: Урожайное, Пионерское и Доброе. В эти же часы опасные предметы будут уничтожать в Ленинском районе. Эта работа запланирована в селе Чистополье. С 13.00 до15.00 взрывоопасные предметы будут уничтожать в Октябрьском, а с 11.00 до 13.00 – в Старом Крыму.

– Возможны звуки взрывов, – написал Крючков.

Советник главы Крыма призвал людей сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Как сообщалось ранее, 17 августа в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Эта работа проводилась в селе Вольное Джанкойского района, в Октябрьском, в Старом Крыму, а также в селах Ячменное и Бондаренково Ленинского района.

Напомним, 16 августа в пяти населенных пунктах Крыма уничтожали взрывоопасные предметы.