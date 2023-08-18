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НовостиОбщество18 августа 2023 5:16

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 250 авто

Со стороны Кубани затруднений нет
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 250 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 250 авто

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 8.00 18 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 250 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 250 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около 30 минут. Ситуация со стороны Краснодарского края совершенно иная. Со стороны Тамани никаких очередей нет. В 7.00 со стороны Керчи находились 55 машин. Со стороны Кубани очередей также не было.