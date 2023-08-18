Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 6:17

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилась до 420 авто

Со стороны Кубани очередей нет
Алексей ЕЛАГИН
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилась до 420 авто

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилась до 420 авто

Фото: REUTERS

По состоянию на 9:00 18 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 420 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 420 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания около двух часов. Со стороны Краснодарского края ситуация иная. Очереди со стороны Тамани нет.

Напомним, в 8.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 250 автомобилей. Время ожидания составляло около 30 минут. Очередей со стороны Кубани не было.