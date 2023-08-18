Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилась до 420 авто Фото: REUTERS

По состоянию на 9:00 18 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 420 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 420 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания около двух часов. Со стороны Краснодарского края ситуация иная. Очереди со стороны Тамани нет.

Напомним, в 8.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 250 автомобилей. Время ожидания составляло около 30 минут. Очередей со стороны Кубани не было.