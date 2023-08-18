Крымчанин грозил зарезать отца: его посадили на два года

До этого мужчина отбывал условный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первомайском районе Крыма местного жителя признали виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчина отбывал условный срок. В январе, будучи пьяным, он поссорился с отцом. Крымчанин приставил родственнику нож к горлу и угрожал убийством. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

– Приговор в законную силу не вступил, – говорится в сообщении.