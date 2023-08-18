В Судаке «Волга» врезалась в забор: пострадали два человека

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В четверг, 17 августа, в Судаке ГАЗ врезался в забор, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Авария произошла в 23.58 неподалеку от села Богатово. «Волга» ехала со сторону Судака в сторону Солнечной Долины. Машина съехала с дороги и врезалась в забор частного дома. В результате ДТП пострадали два пассажира. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

– Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали помощь медицинским работникам в транспортировке пострадавших в карету СМП, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Кроме того, спасатели обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия. Причины ДТП выясняются.