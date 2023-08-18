Симферополь заключил соглашение о сотрудничестве с Русским географическим обществом

18 августа в России отмечают День географа. Фото: t.me/afanasev82

Администрация Симферополя и региональное отделение Русского географического общества (РГО) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

– Встретился с председателем регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Крым Геннадием Самохиным. Символично, что встреча произошла именно сегодня, ведь 18 августа в нашей стране празднуется День географа. Обсудили ряд вопросов и подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией города и РО ВОО РГО, – написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Градоначальник выразил уверенность, что благодаря совместной работе будут реализованы социально значимые проекты, направленные на улучшение экологии и ответственного отношения к окружающей среде, а также на сохранение этнокультурного наследия и исторической самобытности столицы Крыма.

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