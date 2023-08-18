В детсадах Симферополя осталось 700 свободных мест

Комплектование дошкольных учреждений продлится до 31 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В детских садах Симферополя осталось 700 свободных мест. Об этом сообщает Крымская газета со ссылкой на начальника отдела образования администрации Симферополя Татьяну Курову.

– В Симферополе по распределению в детские сады попало более 4 800 детей, 700 мест остаются еще свободными, – пишет издание.

Комплектование дошкольных учреждений началось 1 июня и продлится до 31 августа. Родители детей, не попавших в распределение, могут обратиться в Департамент труда и соцзащиты населения и перевестись в учреждения, где есть свободные места. Перечень детсадов с информацией о наличии мест опубликован на сайте rkdoo.ru.

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