В Симферополе мужчину задержали за мошенничество с лекарствами на 1,5 млн рублей

Фигуранта заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе 46-летнего мужчину подозревают в мошенничестве под предлогом продажи лекарств, сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Жительница Симферополя заказала лекарственные препараты и специальные медицинские аппараты. За это женщина заплатила 1,5 млн рублей.

– Товар доставил ей на дом курьер, который уверил ее, что эти «чудо-лекарства» точно помогут от недуга, – говорится в сообщении.

Позднее женщина выяснила, что эти препараты не выполняют обещанных функций. Крымчанка потребовала от поставщика вернуть деньги обратно, однако ей отказали. После этого жительница Симферополя обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого.

– По версии полиции, он разместил объявление о продаже лекарств и медицинских аппаратов, он же и осуществил доставку сомнительного товара потерпевшей, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу. Правоохранители ищут других людей, причастных к этому преступлению.