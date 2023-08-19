Погода на 19 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 34 градусов

Черное море у берегов Алушты прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных, южных и восточных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- Знойное лето продолжается, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 32...34°.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 6-11 м/с., днем тепло 32…34°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +30 …+31°, северо-восточный ветер 4-5 м/с. Ясно.

В Алуште +30…+32°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +31…+33°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +32…+34°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +31…+32°, северо-восточный ветер 5-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +30…+32°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Судаке +32…+33°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +30…+31°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +33…+34°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +33…+34°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +30…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+26°, в Азовском до +26°

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