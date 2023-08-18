Под Симферополем столкнулись Mitsubishi, УАЗ и мопед: пострадал человек

Фото: пресс-служба МЧС Крыма
В четверг, 17 августа, в Симферопольском районе столкнулись Mitsubishi Lancer, УАЗ и мопед «Альфа», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.
Авария произошла в 12.41 на трассе Симферополь – Ялта. В Пионерском столкнулись Mitsubishi, УАЗ и мопед. В результате ДТП пострадал водитель «Альфы».
Фото: пресс-служба МЧС Крыма
На место прибыли медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. Сотрудники МЧС помогли транспортировать пострадавшего к машине скорой помощи. Кроме того, они обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.
– Причины устанавливаются, – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС Крыма