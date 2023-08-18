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НовостиПроисшествия18 августа 2023 13:07

Под Симферополем столкнулись Mitsubishi, УАЗ и мопед: пострадал человек

В ДТП с Mitsubishi и УАЗом в Крыму пострадал водитель мопеда
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В четверг, 17 августа, в Симферопольском районе столкнулись Mitsubishi Lancer, УАЗ и мопед «Альфа», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Авария произошла в 12.41 на трассе Симферополь – Ялта. В Пионерском столкнулись Mitsubishi, УАЗ и мопед. В результате ДТП пострадал водитель «Альфы».

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

На место прибыли медики, спасатели и сотрудники ГИБДД. Сотрудники МЧС помогли транспортировать пострадавшего к машине скорой помощи. Кроме того, они обеспечили пожарную безопасность на месте происшествия.

– Причины устанавливаются, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма