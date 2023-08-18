Более 15 тыс. государственных жилищных сертификатов одобрено в Крыму

Уже оплачено 4 962 государственных жилищных сертификата. Ожидают поступления средств около 2 тыс. заявителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Замминистра жилполитики и государственного строительного надзора Крыма Нина Галбен сообщила, что в республике одобрили уже более 15 тысяч государственных жилищных сертификатов. Эта мера поддержки позволяет жителям Херсона и Херсонской области приобрести жилье на полуострове.

– Уже оплачено 4 962 государственных жилищных сертификата. Ожидают поступления средств около 2 тыс. заявителей, – рассказала Галбен в эфире, организованном Центром управления регионом РК.

По ее словам, сотрудники Минжилполитики и госстройнадзора РК обрабатывают в среднем сто заявок в день. Галбен напомнила, что по новым правилам получить сертификат могут только граждане Российской Федерации.

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