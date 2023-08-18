В Севастополе двое неизвестных избили 47-летнего мужчину

Севастопольские полицейские проводят проверку по факту избиения мужчины в садовом товариществе «Фиолент» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Севастопольские полицейские проводят проверку по факту избиения мужчины в садовом товариществе «Фиолент». Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Севастополю.

– Ночью 11 августа в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился местный житель, который сообщил, что в районе участка №203 на территории СТ «Фиолент» двое неизвестных избили его 47-летнего приятеля, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изучают записи с камеры видеонаблюдения. Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза.

– По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

Ранее КП-Крым писала, что в Кировском районе Крыма группа подростков избила 12-летнего школьника, по факту случившегося проводится проверка. В МВД по Республике Крым не исключают, что в отношении школьника совершались и другие противоправные действия. Назначена медицинская экспертиза. Кроме того, следователи оценят действия органов профилактической работы.

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