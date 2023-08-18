В Крыму обезвредили еще 21 снаряд времен Великой Отечественной войны

В Крыму нашли и обезвредили восемь артснарядов, четыре минометные мины и девять авиабомб времен Великой Отечественной войны. Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

В Крыму нашли и обезвредили восемь артснарядов, четыре минометные мины и девять авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Так, в Ленинском районе, в девяти километрах от села Чистополье нашли девять авиабомб АО-2,5 и один артснаряд калибром 76 мм. В Симферопольском районе, в селах Доброе, Трудовое и Пионерское обнаружили три минометные мины калибром 50 мм и одну калибром 822 мм, а также пять 45-миллиметровых и два 76-миллиметровых артснаряда. Обезвреживанием боеприпасов занимались пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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