Сергей Аксенов поздравил крымчан с праздником Преображения Господня

Преображение Господне - один из важнейших праздников в православии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Православные христиане в субботу, 19 августа, отмечают Преображение Господне. В народе праздник называют Яблочный спас. С одним 12 важнейших праздников в православии крымчан поздравил глава республики Сергей Аксенов. Он пожелал всем мира, добра и благополучия.

- Бог никогда не оставляет человека, если только человек сам не отворачивается от Него. Пусть праздник Преображения озарит и нашу жизнь своим светом! – отметил Аксенов.

Праздник посвящен одному из главных евангельских событий – Преображению Иисуса Христа на горе Фавор. Он укрепил учеников в вере и дал им силы преодолевать трудности и совершать подвиги.

В этот день многие верующие придут в храмы, чтобы освятить яблоки и другие плоды.

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