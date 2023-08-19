Ученый объяснил розовый цвет Кояшского озера в Крыму наличием грязевого вулкана

Кояшское озеро имеет красно-розовый оттенок. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

Основная причина особых розово-черных цветов знаменитого Кояшского озера в Крыму – наличие грязевого вулкана, рассказал научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский. По словам ученого, образование соленого озера свидетельствует об одной из последних стадий развития грязевого вулканизма, благодаря чему кристаллы соли приобретают красный оттенок.

- Кояшское озеро является устойчивым солончаково-озерным биогеоценозом, источник которого кроется в природном антиоксиданте - бета-каротине. Поэтому вода и кристаллы соли обретают красный оттенок, а бактерии, водоросли и рачки являются основными его продуцентами и формируют тёмный ил – грязь, - отметил специалист.

Эти удивительные существа, по слова ученого, обитают в соленых озерах и выживают даже при сверхвысоких концентрациях соли.

Кояшское озеро расположено на территории Опукского природного заповедника. Из-за своего необычного цвета оно издавна привлекало внимание людей, живущих в его окрестностях. И хотя ученые раскрыли природу происхождения необычного водоема, он до сих пор притягивает туристов своей мистической аурой