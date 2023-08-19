На одной из питающих ЮБК линий электропередач произошла авария

На одной из ЛЭП в Крыму произошла авария
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На одной из линий электропередач, питающих Южный берег Крыма, произошла авария. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
- Все потребители переподключнеы на другие источники. Перебоев с электроснабжением нет,- отметил Крючков.
По информации властей Крыма, авария будет устранена до 15 часов. В настоящий момент на месте работают профильные специалисты.
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