Причиной аварии на линии электропередачи на ЮБК стали действия сторонней организации

Авария на ЛЭП Южнобережья произошла утром 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной аварии на линии электропередачи, питающий Южный берег Крыма, стали действия сторонней организации. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

- 19 августа в 10:36 в результате действий сторонней организации была повреждена линия 110 кВт Аянская-Алушта, что привело к частичному обесточиванию абонентов,- сообщили на предприятии.

Энергоснабжение потребителей было обеспечено по резервным схемам. На юге полуострова ввели график временного потребления электроэнергии.

Напомним, о том, что на одной из питающих ЮБК линий электропередач произошла авария ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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