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НовостиОбщество19 августа 2023 14:23

Причиной аварии на линии электропередачи на ЮБК стали действия сторонней организации

Подключение потребителей было организовано по графику
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Авария на ЛЭП Южнобережья произошла утром 19 августа

Авария на ЛЭП Южнобережья произошла утром 19 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной аварии на линии электропередачи, питающий Южный берег Крыма, стали действия сторонней организации. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

- 19 августа в 10:36 в результате действий сторонней организации была повреждена линия 110 кВт Аянская-Алушта, что привело к частичному обесточиванию абонентов,- сообщили на предприятии.

Энергоснабжение потребителей было обеспечено по резервным схемам. На юге полуострова ввели график временного потребления электроэнергии.

Напомним, о том, что на одной из питающих ЮБК линий электропередач произошла авария ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

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