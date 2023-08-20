Погода на 20 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 38 градусов

Черное море прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных, южных и восточных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 33...35°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло 32…34°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +31 …+32°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Алуште +30…+32°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +35…+36°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +35…+36°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +33…+34°, северный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +32…+33°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Судаке +32…+33°, северный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +36…+38°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +37…+38°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +34…+35°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске +34…+35°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23…+26°, в Азовском до +26°.

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