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НовостиОбщество20 августа 2023 6:08

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 39 авто

Проезд со стороны Кубани свободен
Алексей ЕЛАГИН
В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 39 авто

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 39 авто

Фото: REUTERS

По состоянию на 9.00 20 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 39 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 39 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани очередей нет. С 15.00 до полуночи, а также в 7.00 и 8.00 очередей не было с обеих сторон.