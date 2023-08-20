В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 39 авто Фото: REUTERS

По состоянию на 9.00 20 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 39 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 39 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани очередей нет. С 15.00 до полуночи, а также в 7.00 и 8.00 очередей не было с обеих сторон.