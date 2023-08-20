В Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность

В республике объявили штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Крыму объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

– 21-24 августа в западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что в центральных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность.

С 8 июля на всей территории Крыма ввели особый противопожарный режим. На полуострове запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В регионе запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Людям, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. Речь, в частности, идет о штрафах от 10 до 800 тысяч рублей.