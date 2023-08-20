Газманов не увидел пробок перед Крымским мостом Фото: Юлия МАРКИНА

Народный артист России Олег Газманов не увидел пробок перед Крымским мостом. Об этом певец рассказал в интервью «Вести Крым».

Артист отметил, что специально проснулся и посмотрел, когда проезжал по Крымскому мосту. Певец думал, что увидит пробки из автомобилей протяженностью 1,5-2 километра.

– Ни одной пробки я не увидел. Из-за этого люди боятся в Крым ехать, – сказал Газманов.

Напомним, по состоянию на 9.00 20 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 39 автомобилей. Со стороны Тамани пробок не было. С 15.00 до полуночи, а также в 7.00 и 8.00 очередей не было с обеих сторон.