В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 59 авто. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

По состоянию на 14.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 59 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 59 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что если ехать из Краснодарского края, проезд свободен. Со стороны Тамани очередей нет.

Как сообщалось ранее, народный артист России Олег Газманов не увидел пробок перед Крымским мостом.

Напомним, по состоянию на 9.00 20 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 39 автомобилей. Со стороны Тамани пробок не было. С 15.00 до полуночи, а также в 7.00 и 8.00 очередей не было с обеих сторон.