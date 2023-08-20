Пасечник объяснил, почему в Крыму дорогой мед Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Высокие цены на крымский мед связаны с уникальными вкусовыми и качественными характеристиками этой продукции. Об этом заявил руководитель фермерского хозяйства по производству меда Роман Данилов.

По его словам, мед стоит дорого, и потому его редко закупают сетевые магазины. Обычно его продают на пасеках или на рынках и на ярмарках.

– По вкусовым и другим качествам крымский мёд считается одним из самых лучших, – отметил Данилов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Глава фермерского хозяйства подчеркнул, что некоторые сорта не производятся почти нигде в мире. Так, мед из шалфея производят только в Крыму, а лавандовый – на полуострове и во Франции.