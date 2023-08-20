«Ошпаренный» из «Бумера» оценил строительство центра кинопроизводства в Крыму

Мерзликин отметил, что сейчас потенциал в кинопроизводстве растет Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин, сыгравший роль Димона «Ошпаренного» в фильме «Бумер» положительно оценил строительство центра кинопроизводства в Крыму. Работы ведутся в бухте Капсель на территории «Академии Меганом».

В Крыму строят масштабный контент-центр с инфраструктурой, которая позволит организовать полный цикл кинопроизводства.

– Только с радостью (воспринимаю факт строительства центра), любое появление новых кинематографических возможностей для производства нового контента только обнадеживает, – сказал Мерзликин агентству РИА Новости.

По его словам, в контент-центре смогут снимать фильмы молодые кинематографисты. Актер отметил, что когда был студентом, ничего подобного не строилось. Заслуженный артист добавил, что сейчас потенциал в кинопроизводстве растет.

Комплекс строят на территории площадью шесть гектар. На объекте будут работать три павильона для съемок, открытая съемочная площадка и парк кинодекораций. На территории разместят студии постпроизводства, монтажные, просмотровые, гримерные и костюмерные. Кроме того, появится и вспомогательная инфраструктура.Строительство первого этапа контент-центра планируют завершить в третьем квартале 2024 года.