Крымчан предупредили о звуках взрывов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Советник главы Республики Крым Олег Крючков предупредил жителей о звуках взрывов.

– Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ликвидацию взрывоопасных предметов проведут в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, а также в поселке Бондаренково Ленинского района с 10:00 до 17:00.

Крючков призвал жителей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в минувшую пятницу пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили восемь артснарядов, четыре минометные мины и девять авиабомб времен Великой Отечественной войны.

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