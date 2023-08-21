В Симферополе обработали от амброзии 44 гектара земли

Фото: телеграм-канал администрации Симферополя / скриншот видео

В Крыму продолжается борьба с амброзией. В Симферополе и Симферопольском районе установлено 24 карантинные зоны площадью почти 50 тыс. га.

– В Симферополе обработали 44 гектара, в планах – еще около 150, – передает «Крым 24».

Всего в Крыму амброзией поражено 340 тыс. гектаров земли, установлено 596 карантинных зон. Сорняк наносит ущерб окружающей среде и земледелию: затеняет культурные растения, на лугах и пастбищах вытесняет кормовые травы. Амброзия является причиной сильной аллергии у людей. Во время цветения амброзии многие испытывают слезотечение, отек слизистой носа, кашель.

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