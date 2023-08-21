В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 250 автомобилей

В очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств, время ожидания около часа Фото: Юлия МАРКИНА

В очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 250 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– [По состоянию на 09:00] в очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Время ожидания около часа, – говорится в сообщении.

Со стороны Керчи также образовалась небольшая пробка - очереди на досмотр ожидают 130 машин.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50