Ремонт трех дворов в Симферополе завершат до конца сентября

Ремонт проводится за счет средств муниципального бюджета. Фото: администрация Симферополя

В этом году в столице Крыма за счет городского бюджета ремонтируют девять дворов и внутриквартальных проездов. Как сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко, на шести адресах ремонт уже завершен.

– В первую очередь, проводимые ремонтные работы направлены на улучшение транспортного сообщения, обеспечением проездов специализированной техники, в том числе медицинских служб, и, конечно, для удобства и комфорта симферопольцев, – приводит слова Тараненко Крымское информационное агентство.

Ремонт в трех оставшихся дворах планируется завершить до конца сентября.

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