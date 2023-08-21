Концерт Успенской и выставка в доме-музее Волошина: куда сходить в Крыму 21 августа

21 августа в Севастополе во Дворце культуры рыбаков пройдет концерт Любови Успенской (12+) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 августа, в Севастополе во Дворце культуры рыбаков пройдет концерт Любови Успенской (12+), сообщает Крымская газета.

– Звезда шансона Любовь Успенская выступит с сольным концертом в Крыму. <...> Специальным гостем вечера станет дочь певицы, выступающая под сценическим именем Pacha Tati, – пишет издание.

В доме-музее М.А. Волошина сегодня начнет работу выставка «Как ваше слово отзовется» (12+), посвященная юбилейным датам Ф.И. Тютчева, И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого. В экспозиции представлены документы и материалы из фондовой коллекции музея, повествующие об интересе Волошина к творчеству писателей-юбиляров. Выставка будет работать до 20 ноября.

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