В Симферопольском районе произошло аварийное отключение высоковольтной линии

Между селами Доброе и Перевальное произошло аварийное отключение высоковольтной линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил об аварийном отключении высоковольтной линии между селами Доброе и Перевальное Симферопольского района.

– Аварийное отключение высоковольтной линии между селами Доброе и Перевальное. Предварительно, срок ликвидации – 2 часа, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

В субботу, 19 августа Крючков сообщил об аварии на одной линий электропередач, питающих Южный берег Крыма. Энергоснабжение потребителей было обеспечено по резервным схемам. Позже стало известно, что причиной аварии стали действия сторонней организации.

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