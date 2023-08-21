В Симферопольском районе произошло аварийное отключение высоковольтной линии

Между селами Доброе и Перевальное произошло аварийное отключение высоковольтной линии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил об аварийном отключении высоковольтной линии между селами Доброе и Перевальное Симферопольского района.
– Аварийное отключение высоковольтной линии между селами Доброе и Перевальное. Предварительно, срок ликвидации – 2 часа, – написал Крючков в своем телеграм-канале.
В субботу, 19 августа Крючков сообщил об аварии на одной линий электропередач, питающих Южный берег Крыма. Энергоснабжение потребителей было обеспечено по резервным схемам. Позже стало известно, что причиной аварии стали действия сторонней организации.
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