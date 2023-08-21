В Крыму спасли семью, перевернувшуюся на катамаране

Спасатели вплавь добрались до скалы и с помощью спасжилетов и спасательных кругов эвакуировали семью в безопасное место. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», vk.com

Накануне, 20 августа, в районе мыса Алчак под Судаком перевернулся катамаран, на котором каталась семья с двумя детьми. Об этом сообщается в сообществе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» во «ВКонтакте».

– В 12:43 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что семья (мужчина, женщина и двое несовершеннолетних), катаясь на катамаране в районе мыса Алчак (городской округ Судак), перевернулась. Люди выбрались на скалу в море, им требуется помощь в эвакуации, – говорится в сообщении.

На место незамедлительно выдвинулась дежурная смена спасателей. Пристать к скале на моторной лодке не получалось - мешали небольшое волнение моря и каменная осыпь. Спасатели вплавь добрались до скалы и с помощью спасжилетов и спасательных кругов эвакуировали семью в безопасное место.

Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», vk.com

Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», vk.com

Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», vk.com

Отмечается, что медпомощь никому не потребовалась.

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