Расходы бюджета Крыма выросли на 9 млрд рублей

За семь месяцев 2023 года расходы крымского бюджета составили 155,5 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За семь месяцев 2023 года расходы крымского бюджета составили 155,5 млрд рублей, увеличившись на 9 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина со ссылкой на зампредседателя Совета министров Республики Крым – министра финансов РК Ирину Кивико.

На начало августа бюджет Крыма исполнен с профицитом в 7,5 миллиарда рублей при доходах в 163 миллиарда рублей (65,1% годовых назначений, на 15,1 миллиарда рублей, или на 10,2% больше показателя прошлого года).

При этом собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета Крыма в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,8 миллиарда рублей (+7,5%) и составили 54,4 миллиарда рублей.

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