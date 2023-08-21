Заблудились в темноте и не смогли выбраться: в Крыму спасли трех туристов

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В районе горы Южная Демерджи в Алуште спасли троих заблудившихся туристов. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел еще 18 августа. Двое взрослых и ребенок гуляли в районе горы Южная Демерджи. Когда стемнело, туристы сбились с тропы. Выйти из леса самостоятельно они не смогли. На место отправились пятеро спасателей. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» нашли туристов недалеко от туристической стоянки Джурла. Спасатели вывели заблудившихся людей из леса.

– В медицинской помощи они не нуждались, – отметили в МЧС.