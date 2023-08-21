Прокуратура проводит проверку по факту отключения света в Крыму

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ограничения электроснабжения в Алуште и Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, между селами Доброе и Перевальное Симферопольского района произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что срок ликвидации аварии – два часа.

Сотрудники прокуратуры оценят деятельность контрольных органов по соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ.

– Будет проверена периодичность проведения регламентных работ в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам, – отметили в надзорном ведомстве.