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НовостиОбщество21 августа 2023 11:08

Прокуратура проводит проверку по факту отключения света в Крыму

Это произошло в Алуште и Симферопольском районе
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ограничения электроснабжения в Алуште и Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, между селами Доброе и Перевальное Симферопольского района произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что срок ликвидации аварии – два часа.

Сотрудники прокуратуры оценят деятельность контрольных органов по соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ.

– Будет проверена периодичность проведения регламентных работ в целях исключения перебоев в поставке электроэнергии абонентам, – отметили в надзорном ведомстве.