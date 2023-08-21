В Алупке запретили купаться в море

На Южном берегу Крыма закрыли для купания береговые полосы и пляж Фото: Ирина ГЕРЦ

На Южном берегу Крыма запретили купаться. Речь идет о береговых линиях Ялты, где в море впадают реки, а также одном из пляжей Алупки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ялты. Постановление на соответствующие меры ввел Роспотребнадзор территориального отдела по ЮБК.

Речь идет об участке в границах пляжа «Горное солнце» В Алупке, а в Ялте - в месте впадания реки Водопадной и возле причала №9 в месте впадания реки Быстрой.

- Ограничительные меры будут сняты после получения отрицательных результатов лабораторного исследования качества морской воды на соответствие СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», - сообщается на официальном сайте администрации Ялты.