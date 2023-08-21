В Крыму предлагают штрафовать за фото и видео военных объектов Фото: Надежда ДАЦЮК

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил штрафовать за фото и видео военных объектов. Об этом руководитель республиканского парламента написал в своем Telegram-канале.

– С начала года мы работаем над законодательной инициативой по ужесточению наказания за публикацию фото и видео военных объектов, работы систем ПВО и других подобных материалов, – отметил Константинов.

Председатель Госсовета заявил, что на Украине за подобное могут даже убить. По его словам, никаких расследований там не проводят. Константинов рассказал, что на Украине убили целую семью под предлогом того, что люди якобы работают на Москву.

– Конечно, мы таким заниматься не будем. Но то, что у нас люди начали публиковать такие материалы в интернете в период боевых действий, – это ненормально, – подчеркнул председатель крымского парламента.

Глава законодательной власти республики отметил, что на Украине развернута масштабная информационная война.

– А наши горе-блогеры дают им поводы для обсуждений, для злорадства, – добавил Константинов.

По его мнению, введение штрафов убавит стремление этих людей вести подобные съемки.

Ранее председатель совета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов рассказал, какие штрафы грозят за публикацию фото или видеокадров с работой систем ПВО, а также военных объектов.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить наказание за видео с работой ПВО и результатами атак, совершенных киевским режимом. По его словам, те, кто это делают, являются «вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов».

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков призвал сообщать в МВД или ФСБ о людях, снимавших видео с объектов инфраструктуры, которые подверглись атаке со стороны Украины. Он пояснил, что опубликованный в сети ролик с военными или критическими объектами является работой на врага.