Погода на 22 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

У берегов Алушты море прогрелось до плюс 26 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, никто не отменял и чрезвычайную пожарную опасность.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с., тепло 31…33°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +30 …+31°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Алуште +30…+31°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +31…+32°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Саках +31…+32°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Керчи +30…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +31…+32°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.

В Судаке +31…+32°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +33…+34°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +34…+35°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +31…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске +32…+33°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+27°, в Азовском до +26°

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