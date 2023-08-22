Погода на 22 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 35 градусов

У берегов Алушты море прогрелось до плюс 26 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, никто не отменял и чрезвычайную пожарную опасность.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с., тепло 31…33°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +30 …+31°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Алуште +30…+31°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +31…+32°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Саках +31…+32°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Керчи +30…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +31…+32°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Малооблачно.
В Судаке +31…+32°, северный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +33…+34°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +34…+35°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +31…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +32…+33°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +25…+27°, в Азовском до +26°
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50