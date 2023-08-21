Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минюсте Крыма назвали самые популярные и редкие имена новорожденных за семь месяцев 2023 года. Об этом сообщает КИА.

Отделы ЗАГС зарегистрировали 10 843 записи акта о рождении и 7 064 – о регистрации брака. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Крыму появились на свет 4970 мальчиков и 5531 девочка. В республике родились 97 двоен и четыре тройни.

Средний возраст новобрачных составил 26-30 лет. Это показатель незначительно снизился. Пар старше 50-60 лет стало меньше – около 22% от общего количества.

– При этом среди наиболее возрастных женихов были 92-летний и 88-летний мужчины, а среди невест самыми возрастными были женщины 83 и 82 лет», — добавили в Минюсте.

Среди самых популярных имён: Александр, Артем, Дамир, Амет, Сулейман, Владимир, Михаил, Алексей, Матвей, Аметхан, Али, Егор, Андрей, София, Дарина, Дарья, Виктория, Милана, Севиля, Эмилия, Екатерина, Ясмина, Эльзара, Полина, Варвара и Ева.

Детям присваивали и редкие на сегодняшний день имена: Сефае, Рукая, Алиса-Тея, Гана, Анюта, Амилина, Чанор (женское), Мухьаммад, Святогор, Каримулла, Эда, Радисла, Есфирь, Алдияр, Элдис, Катарина, Ластимира, Ниаль-Шерфе, Мекка, Евстасия, Альяна, Аббас, Аюб, Дамиан, Нил, Байсангур, Масал (женское), Италмаз, Май, Айла, Идона, Аматуллах, Ладомира, Аят, Арья, Яромир, Велеслав, Нихон, Арон, Данилика, Офарид, Джибриль, Авигея, Даарика, Саддар, Виктор-Барух, Светозар, Маннон, Сами, Айя, Аменна.