Крымский мост временно перекрыли Фото: REUTERS

В понедельник, 21 августа, движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, в очереди на Крымский мост со стороны Кубани стояли 250 автомобилей. Со стороны Керчи также образовалась небольшая пробка.