Фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму прошел без нарушений

Фото: пресс-служба фестиваля «Таврида»

Пятый юбилейный фестиваль «Таврида.АРТ», который состоялся под Судаком, прошел без нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Фестиваль несколько дней проходил в бухте Капсель. Проводимые там мероприятия охватывали почти все направления творчества. На фестивале насчитывалось более 4 тысяч участников и почти 18 тысяч гостей. Безопасность всех этих людей обеспечивали полицейские и другие правоохранительные структуры.

– Нарушений в период проведения фестиваля не допущено, – говорится в сообщении.