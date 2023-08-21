В Севастополе флот проводит тренировку 21 августа

В Севастополе флот проводит тренировку Фото: Анастасия ЖУКОВА

В понедельник, 21 августа, в Севастополе Черноморский флот проводит тренировку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Тренировка проходит в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе мыса Херсонес. Планируется, что это мероприятие продлится примерно до восьми вечера. Развожаев пояснил, что Черноморский флот проводит традиционную тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения.

– В городе все спокойно, – заверил губернатор.