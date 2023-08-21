Погибли на Херсонском направлении: в Севастополе похоронили двух военнослужащих

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В понедельник, 21 августа, в Севастополе простились с двумя погибшими участниками специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов – гвардии рядового Максима Максимовича Волкова и заместителя командира взвода – командира отделения полка радиационной, химической и биологической защиты Павла Валерьевича Сурнина, – отметил глава города-героя.

Волков родился в Севастополе, закончил торгово-экономический техникум и служил в армии по призыву. В 2016 году он демобилизовался. Горожанин работал на различных предприятиях Севастополя и Обнинска. Осенью 2022 года Волков заключил контракт с Министерством обороны России. Севастополец служил в 126-ой отдельной гвардейской бригаде береговой обороны. Военнослужащий скончался в госпитале от ранений, полученных на Херсонском направлении.

Сурнин родился в Кировской области, закончил одну из московских школ и всю жизнь прожил в Севастополе. Он женился и завел детей. Военнослужащий также погиб на Херсонском направлении.