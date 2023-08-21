По Крымскому мосту снова пустили машины
Фото: REUTERS
В понедельник, 21 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, движение автомобилей по транспортному переходу временно перекрыли. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, в очереди на Крымский мост со стороны Кубани стояли 250 автомобилей. Со стороны Керчи также образовалась небольшая пробка.