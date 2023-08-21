По Крымскому мосту снова пустили машины Фото: REUTERS

В понедельник, 21 августа, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по транспортному переходу временно перекрыли. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, в очереди на Крымский мост со стороны Кубани стояли 250 автомобилей. Со стороны Керчи также образовалась небольшая пробка.