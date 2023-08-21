В Крыму опубликовали результаты оценки кадастровой стоимости недвижимости

Фото: пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым

В Крыму опубликовали предварительные результаты оценки кадастровой стоимости недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства имущественных и земельных отношений.

Результаты оценки опубликовали на сайте Центра землеустройства. Там содержатся предварительные данные о кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, а также машино-мест. Найти недвижимость можно по кадастровому номеру.

– Напомню, кадастровая оценка проводится для корректного исчисления налогооблагаемой базы и соответственно наполнения бюджетов муниципальных образований республики, – пояснила вице-премьер и министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич.

Новую кадастровую стоимость используют для начисления налога с 1 января 2024 года. Зампред Совмина призвала всех объектов недвижимости ознакомиться с кадастровой стоимостью. При необходимости крымчане могут направить свои замечания.

Сделать это можно следующими способами:

Последний день приема замечаний 9 сентября 2023 года. Образец формы заявления на сайте. К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

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