Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2023 17:29

В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 270 авто

На Кубани скопилось 130 машин
Алексей ЕЛАГИН
Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

По состоянию на 20.00 21 августа в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 270 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 130 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом очередь в Крыму несколько больше, чем в Краснодарском крае. Со стороны Керчи стоят 140 машин.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Позднее ограничения сняли.

Напомним, в очереди на Крымский мост со стороны Кубани стояли 250 автомобилей. Со стороны Керчи также образовалась небольшая пробка.