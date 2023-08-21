В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 270 авто

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

По состоянию на 20.00 21 августа в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 270 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 130 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом очередь в Крыму несколько больше, чем в Краснодарском крае. Со стороны Керчи стоят 140 машин.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Позднее ограничения сняли.

Напомним, в очереди на Крымский мост со стороны Кубани стояли 250 автомобилей. Со стороны Керчи также образовалась небольшая пробка.