«ЛизаАлерт» Крым: пропал 34-летний житель Керчи

Иван Антоник. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку:

- Пропал Антоник Иван Сергеевич, 34 года (1988 года рождения), город Керчь.

Молодой мужчина исчез больше недели тому назад - с 11августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы Ивана Антоника: 178 сантиметров рост, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

Крымчанин был одет в белую футболку, серые шорты и шлепки.

Если вы видели Ивана Антоника, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

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