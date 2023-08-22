Крымчан предупредили об уничтожении боеприпасов

22 августа в ряде населенных пунктов Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Фото: МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 22 августа, в ряде населенных пунктов Крыма сотрудники специальных служб проведут утилизацию боеприпасов, возможны звуки взрывов. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Крючков уточнил, что взрывоопасные предметы сегодня будут уничтожать в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до 17:00, в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в поселке Багерово Ленинского района и в Керчи - с 10:00 до 17:00.

Советник главы Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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