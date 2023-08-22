Крым дополнительно получит 5 млрд рублей на дороги

В Симферополе планируется привести в порядок около 20 километров удаленных от центра улиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря поддержке президента РФ и решению федерального правительства Республика Крым дополнительно получит порядка 5 миллиардов рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи по вопросам организации дорожных работ в муниципалитетах РК.

– Наша общая задача – максимально эффективно использовать эти средства, – подчеркнул глава республики.

Он отметил, что во всех муниципалитетах необходимо провести ямочный ремонт дорог с асфальтным покрытием и грейдирование грунтовых дорог.

– Главная цель – обеспечить проезжаемость и освещенность всех муниципальных дорог. Принято решение, что первым муниципалитетом, в котором будет проведен ремонт удаленных улиц, станет Симферополь. Всего в порядок будет приведено около 20 километров дорожного полотна, начать планируется с переулка Телефонный спуск. Должное внимание следует уделить улицам с крутым уклоном. <...> Кроме того, необходимо отремонтировать все пешеходные лестничные сходы. У жителей должна быть возможность спокойного и комфортного передвижения, – сказал Аксенов.

По его словам, опыт, полученный во время ремонта дорог в столице Крыма, в дальнейшем будет использован во всех муниципалитетах. К 1 сентября каждый муниципалитет совместно с «Крымавтодором» должен представить план работ.

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