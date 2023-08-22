Турпоток в Крым может составить 5 млн человек в 2023 году

Крымские пляжи забиты отдыхающими Фото: Александра Тимощенко

Турпоток в Крым может составить около 5 млн человек в 2023 году. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов в своем Tg-канале.

По словам парламентария, провала летнего сезона, который полуострову предрекали в начале года, не произошло. Власти прогнозируют, что он составит 4,5 - 5 миллионов человек.

- Какие-то отели работают с 90% загрузкой, но очень много различных мини-отелей понесли потери. По итогам сезона мы этот объем потерь сформируем, - подчеркнул Владимир Константинов.

Напомним, крымские пляжи действительно забиты отдыхающими в августе. Это неудивительно, ведь море на полуострове радует приятной температурой, а воздух прогревается до +35 градусов.